Москва, , 00:00 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении намерена обсудить пакет законопроектов, приравнивающих вейпы и кальяны к сигаретам, а также ужесточающих наказание за торговлю никотинсодержащими смесями, снюсом и насваем, сообщает ИА REGNUM.

Государственная дума Duma.gov.ru

На всю никотинсодержащую продукцию предлагается распространить действующие ограничения, касающиеся курения табака. Речь идет об ограничениях торговли в магазинах, употребления в общественных местах, а также об ограничениях при рекламе.

Вводится наказание за вовлечение детей в употребление такой продукции.

В целом максимальный штраф составит 300 тыс. рублей.

В комитете Госдумы по охране здоровья настаивают на том, что никотинсодержащая продукция вредна для здоровья. Ни один из симуляторов курения не может претендовать на звание изделий, которые уменьшают риск заболеваний, связанных с табаком, как для самих курящих, так и для окружающих, а значит, и ограничения должны быть такими же, заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

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