Москва, , 19:33 — REGNUM Танкер Delfi, севший в ноябре 2019 года на мель в районе пляжа «Дельфин» в Одессе, можно назвать символом современной Украины. Об этом 20 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Затонувший танкер с нефтью — символ Украины. Затонувший, лежащий на боку и грозящий экологической катастрофой», — сказал Коротченко.

После этого военный эксперт в противоположность украинскому упадку привел развитие Крыма после воссоединения с Россией.

«Это тоже глубокий символизм. Крым, войдя в состав России, расцвел. Уровень жизни людей повышается. Крым становится мировой курортной здравницей», — заявил Коротченко.

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