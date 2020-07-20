Санкт-Петербург, , 19:28 — REGNUM Депутат Госдумы от Петербурга Сергей Боярский («Единая Россия») призвал региональное управление Роспотребнадзора открыть рестораны и торговые центры северной столицы. Об этом говорится в его депутатском запросе в ведомство.

Ранее он посетил Петербург и ощутил «негодование и разочарование»: в метро никто не носит маски и перчатки, на входе тоже никого не проверяют, зато рестораны и ТЦ закрыты.

В запросе депутат просит «разъяснить соразмерность и своевременность» рекомендаций по коронавирусу и обосновать «дифференцированный подход в части ограничений в местах скопления людей».

Боярскому очевидно, что масочно-перчаточный режим в Петербурге «остается лишь декларативным», не соблюдается в гипермаркетах, аптеках или транспорте.

«При этом в Санкт-Петербурге до сих пор запрещена деятельность предприятий общественного питания, торговых центров, баров, ресторанов, кафе, театров и пр., что вызывает обоснованное негодование жителей и гостей Петербурга, представленное в многочисленных обращениях ко мне как к депутату Государственной думы. Экономические последствия этих ограничений могут оказаться непреодолимыми для многих субъектов малого и среднего предпринимательства», — пишет Боярский.

Кроме того, на его взгляд, северная столица несет по вине Роспотребнадзора и имиджевые потери.

Депутат призывает исходить из безусловного приоритета безопасности жизни и здоровья жителей, однако просит оценить возможность снятия ограничений для упомянутых заведений.

По словам Боярского, с того момента, когда он опубликовал свой возмущенный пост, ему со словами благодарности и поддержки обратилось множество обычных петербуржцев и бизнесменов.

Ранее владельцы ТЦ уже жаловались на чиновников Петербурга в ФАС и президенту Владимиру Путину.

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