Кишинёв, , 19:10 — REGNUM Инициатива по объявлению вотума недоверия правительству Молдавии отклонена, заявила 20 июля журналистам спикер молдавского парламента Зинаида Гречаная.

По словам Гречаной, на голосовании по этому вопросу 46 из 93 депутатов были против. Среди отвергнувших эту идею — Александр Олейник (независимый депутат).

Также против были Партия социалистов Республики Молдова и Демократическая партия Молдовы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инициативу объявить вотум недоверия правительству Иона Кику выдвинула «Платформа «Достоинство и правда».

Солидарность с ней проявили Партия действия и солидарности, группа «Про Молдова» и партия «Шор». Поскольку инициатива сорвалась, в течение этой сессии парламента вновь выдвигать её уже будет нельзя.

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