Грозный, , 19:09 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил США на введение санкций против него. Соответствующее сообщение он опубликовал на своем телеграм-канале сегодня, 20 июля.

Напомним, что государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что его страна вводить санкции против Кадырова за то, что он якобы нарушал права человека.

Кадыров выложил фотографию, на которой он находится в оружейной комнате с большим количество автоматического стрелкового оружия. В руках он держит два пулемета.

«Помпео, мы принимаем бой. Дальше будет только интереснее!» — написал Кадыров.