Норильск, Красноярский край, , 18:54 — REGNUM

Видео пресс-службы администрации Норильска

Мэр Норильска Ринат Ахметчин покинет пост главы города. Об этом стало известно сегодня, 20 июля. Решение об отставке было принято Ахметчиным в связи с ситуацией вокруг COVID-19 в Норильске на фоне обращений к губернатору Красноярского края Александру Уссу с просьбой о помощи в борьбе с вирусом.

Как передает «Таймырский телеграф», решение покинуть должность градоначальника Ахметчин принял после совещания с представителями властей Красноярского Края, в том числе губернатором региона Александром Уссом.

В ходе собрания чиновники обсуждали ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в крае, а также обратили внимание на официальное письмо Ахметчина, направленное в Заксобрание Красноярского края на прошлой неделе. Напомним, что в своем обращении мэр Норильска просил губернатора обратить внимание на проблемы города, вызванные распространением COVID-19. По информации местного штаба на данный момент в Норильске выявлено более 800 зараженных, а количество случаев внебольничной пневмонии увеличилось в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Эти данные противоречат статистике, публикуемой краевым центром. Согласно данным центра, случаев заболеваемости новым вирусом в Норильске гораздо меньше.

Еще на прошлой неделе пользователи социальных сетей публиковали сообщения об отставке Ахметчина. Однако информацию тут же опровергали в мэрии Норильска. Ринат Ахметчин стал главой города в сентябре 2017 года.

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