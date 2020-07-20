Вашингтон, , 18:41 — REGNUM Власти США перечислили страны, в которых, по их мнению, в период пандемии имели место нарушения прав человека. Соответствующее сообщение распространила сегодня, 20 июля, пресс-служба Государственного департамента США.

Дядя Сэм

В сообщении сказано, что в ряде стран в период пандемии власти якобы нарушили или хотели нарушить «демократические свободы». США, считающие себя защитниками демократии, предприняли некоторые действия, чтобы осуществить «продвижение демократических ценностей в период пандемии» в этих странах. В основном речь идет о тех или иных заявлениях в адрес правительств других стран.

В списке фигурируют следующие страны: Азербайджан, Бангладеш, Боливия, Демократическая республика Конго, Сальвадор, Гвинея, Индонезия, Иран, Сирия, Мали, Молдавия, Россия, Украина, Узбекистан, а также Гонконг.

Примечательно, что это заявление США появилось на фоне вопиющих случаев нарушения прав человека в самих Соединенных Штатах. Помимо того, что американские власти в период пандемии не смогли обеспечить охрану общественного здоровья на должном уровне и США стали лидерами по числу заболевших и умерших от COVID-19, так еще в стране вспыхнули массовые протесты на расовой почве, которые переросли в погромы, беспорядки и мародерства.