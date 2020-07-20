Анапа, Краснодарский край, , 18:34 — REGNUM Мэр Анапы Краснодарского края Юрий Поляков принял решение уйти в отставку по собственному желанию после выезда в муниципалитет губернатора Вениамина Кондратьева 20 июля, об этом сообщили в пресс-службе администрации края. Юрий Поляков занимал пост мэра Анапы с 2017 года.

«Вениамин Кондратьев поблагодарил Юрия Полякова за работу. Губернатор подчеркнул, что сегодня в Анапе активно создается правовое поле для недопущения незаконной застройки, эта работа должна быть максимально активно продолжена», — говорится в сообщении пресс-службы.

По итогам объезда Анапы Вениамин Кондратьев заявил, что власти города-курорта справились с задачей по сносу некапитальных объектов, но не смогли наладить контроль над строительством капобъектов. Губернатор напомнил, что город должен «зарабатывать на отелях, а не на квартирах», а потому городу нужна инфраструктура, а не спальные районы.

Между тем, с 21 июля в Анапе приступит к работе специальная комиссия по проверке соблюдения градостроительного законодательства, в состав которой войдут представители общественных организаций и местных жителей.