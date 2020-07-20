Москва, , 18:16 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала введение санкций со стороны США против главы Чечни Рамзана Кадырова. Соотвествующее заявление она сделала журналистам сегодня, 20 июля.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, что сегодня Госдеп США объявил о внесении Кадырова в черный список лиц, которые, по мнению властей Соединенных Штатов, причастны к нарушению прав человека.

Захарова отметил, что на эти санкции сложно ответить чем-то зеркальным, но российская сторона что-нибудь придумает.

«Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем», — сказала Захарова в интервью РИА Новости.

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