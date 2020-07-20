Москва, , 18:13 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин обещает поддержку врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтярёву (ЛДПР).

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Мы Михаила Владимировича знаем с положительной стороны, он очень ответственный молодой политик. Но, несмотря на его возраст, уже прошел достаточно серьезную школу, возглавлял большой и ответственный комитет Государственной думы. Ну и, конечно, он сам приехал из региона, хорошо представляет ситуацию не только в столице, но и в регионах нашей страны, поэтому мы со своей стороны будем делать все, чтобы у него все получилось», — заявил Володин.

В Госдуме понимают, насколько сейчас высока ответственность у Дегтярёва.

«Считаем правильным как можно быстрее принять решение с тем, чтобы он мог уже исполнять обязанности губернатора Хабаровского края безотлагательно и участвовать в решении социально-экономических проблем региона, очень важного для нашей страны, помогать нашим гражданам», — отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума на заседании 21 июля обсудит вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Михаила Дегтярёва (ЛДПР) в связи с назначением на пост врио главы Хабаровского края. Также Госдума рассмотрит вопрос о назначении депутата Госдумы Бориса Пайкина (ЛДПР) на пост главы комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи.

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