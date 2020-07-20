Москва, , 18:04 — REGNUM Госдума на заседании 21 июля обсудит проект поставления о досрочном прекращении полномочий депутата Михаила Дегтярёва (ЛДПР) в связи с назначением на пост врио главы Хабаровского края. Такое решение принял Совет Думы.

Заседание Госдумы Duma.gov.ru

Дегтярёв указом президента РФ назначен на пост врио губернатора Хабаровского края. Арестованный Сергей Фургал отправлен в отставку в связи с утратой доверия главы государства.

Также Госдума рассмотрит вопрос о назначении депутата Госдумы Бориса Пайкина (ЛДПР) на пост главы комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи.