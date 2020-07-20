Москва, 20 июля 2020, 18:04 — REGNUM Госдума на заседании 21 июля обсудит проект поставления о досрочном прекращении полномочий депутата Михаила Дегтярёва (ЛДПР) в связи с назначением на пост врио главы Хабаровского края. Такое решение принял Совет Думы.

Заседание Госдумы
Заседание Госдумы
Duma.gov.ru

Дегтярёв указом президента РФ назначен на пост врио губернатора Хабаровского края. Арестованный Сергей Фургал отправлен в отставку в связи с утратой доверия главы государства.

Также Госдума рассмотрит вопрос о назначении депутата Госдумы Бориса Пайкина (ЛДПР) на пост главы комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи.