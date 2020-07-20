Киев, , 17:37 — REGNUM Заявление опубликовал 20 июля украинский МИД в связи с поездкой российского президента Владимира Путина в город Керчь (Крым).

Владимир Путин Kremlin.ru

В своём заявлении Киев выразил протест против того, что эта поездка Путина в один из российских регионов не была согласована с украинскими властями.

Читайте также: Путин пообещал большие заказы для предприятий Крыма по линии ОПК

Напомним, Украина не признала итогов проведённого в Крыму и Севастополе референдума 2014 г., в результате которого произошло воссоединение Крыма с Россией.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин в Керчи примет участие в церемонии закладки боевых кораблей