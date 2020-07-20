Москва, , 17:06 — REGNUM Деятельность семи иностранных неправительственных организаций признана нежелательной на территории России Генеральной прокуратурой, сообщили 20 июля в пресс-службе ведомства.

Из этих структур шесть американских и одна — британская. Все они связаны с деятельностью Фалуньгун. Британская — это «Европейская ассоциация «Фалунь Дафа».

Американские организации: «Всемирная организация по расследованию преследований Фалуньгун» (WOIPFG), «Коалиция по расследованию преследования в отношении Фалуньгун в Китае», «Всемирный совет по спасению подвергаемых гонениям адептов «Фалуньгун», «Друзья Фалуньгун», «Врачи против насильственного извлечения органов» (DAFON), «Буддистское сообщество «Родники дракона».

«Установлено, что деятельность этих организаций представляет угрозу безопасности РФ», — говорится в сообщении.

Главное российское надзорное ведомство отметило, что эта информация направлена в российское Министерство юстиции, чтобы названия структур были внесены в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Напомним, Фалуньгун — это действующее в Китае религиозное направление, основанное на гимнастике цигун и идеологии даосизма с элементами буддизма и конфуцианства. Основателем его является Ли Хунчжи. На территории Китая это движение официально запрещено с 1999 г.

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