Москва, , 16:59 — REGNUM Эксперты Высшей школы экономики проанализировали то, как разные страны противостояли пандемии коронавируса. Были рассмотрены три среза — медицинский, социальный и экономический. В агрегированном рейтинге Россия заняла 7 место среди 48 стран, лидером стала Австралия.

«За последние несколько месяцев сотни научных коллективов по всему миру изучают природу вируса, реакции правительств, общественные настроения в связи с пандемией. Мы понимаем, что с подобными вызовами мы можем столкнуться в будущем, и нужно иметь комплексные оценки устойчивости стран к подобным стрессам. Данный рейтинг — одна из возможных оценок. Мы должны понимать наши сильные и слабые стороны, в перспективе изучать лучшие практики у лидеров рейтинга», — заявил проректор, директор по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ Андрей Жулин.

Авторы исследования рассматривали три среза: медицинский — результаты системы здравоохранения и сохранение жизней, социальный — сохранение доходов и занятости граждан и обеспечение доступности образования, экономический — минимизация ущерба для экономики. По каждому срезу были определены свои компоненты для оценок и построены сводные рейтинги, а затем был сформирован агрегированный рейтинг. В начальную выборку было включено 48 стран с суммарной численностью населения 6,35 млрд человек (82,5% населения мира).

В итоговом рейтинге Россия заняла 7 место с 68 баллами из 100 возможных, уступив Австралии (78 баллов), Польше (75), Японии (74), Чехии (74), Германии (73) и Австрии (70). По медицинскому срезу у России 6 место (77 баллов, в лидерах здесь также Австралия), по социальному срезу — 18 место (72 балла), по экономическому — 12 место (57 баллов). Лидером в социальном рейтинге стала Германия, в экономическом — США. Но США оказались только на 6 месте с конца в медицинском срезе.

Высокое шестое место в медицинском рейтинге России обеспечили хорошие показатели практически по всем его компонентам. Так, по мощности системы здравоохранения (учитывает количество больничных коек, врачей и среднего медперсонала на 100 тысяч населения) Россия находится на 6 месте, по количеству тестов на COVID-19 — на втором месте, уступая только Великобритании и опережая Израиль. «Широкомасштабное тестирование — также один из возможных вариантов для сдерживания распространения вируса», — отмечается в исследовании.

По показателю «пиковой нагрузки» — максимального количества новых случаев за 30 дней на 100 тысяч населения, который также учитывался в медицинском рейтинге, — Россия оказалась в середине списка. «В частности, ограничительные меры правительства в России позволили сгладить пик инфицирования. Поэтому в рейтинге пиковой нагрузки положение России выше, чем при сравнении случаев инфицирования в целом», — поясняют автора рейтинга.

Что касается смертности от COVID-19, то по этому показателю Россия оказалась в числе стран с низким уровнем числа смертей на 100 тысяч населения (менее 5). Антилидером по количеству смертей на 100 тысяч населения является Бельгия, где этот показатель превышает 30, за ней следуют Великобритания и Испания. Наиболее низкие показатели смертности в Китае, Австралии, Японии и Южной Корее. Необходимо подчеркнуть, что официальные показатели смертности корректировались с учетом возрастной структуры населения, это позволяет учесть демографические различия между странами.

В социальном рейтинге наиболее высокие позиции у России в компоненте «изменение занятости», которая показывает, насколько эффективны были действия государства и бизнеса для сохранения стабильности на рынке труда.

«России благодаря принятым мерам господдержки удалось избежать заметного сокращения занятости — за март-май 2020 г. было потеряно менее 1,1 млн рабочих мест. По эффективности мер поддержки рынка труда Россия занимает 6 место в мире, уступая лишь Польше и некоторым странам Западной Европы», — говорится в исследовании.

В то же время, по оценкам экспертов, в России достаточно сильно «просел» потребительский спрос, что является свидетельством серьезного падения доходов, а также выросла стоимость лекарств и средств индивидуальной защиты (маски, санитайзеры, дезинфицирующие средства).

Для того, чтобы оценить успешность адаптации систем образования в период эпидемии, был построен специальный агрегированный индикатор, который учитывает такие параметры, как технологии сохранения учебного процесса, проведение экзаменов в школах и так далее. По этому показателю Россия занимает 10 место с 75 баллами, среди лидеров — Австрия, Германия, Израиль и Канада.

В экономическом рейтинге лучшие позиции Россия занимает в компонентах по улучшению деловой активности (6 место из 23 стран, по которым рассчитываются соответствующие индексыPMI, на 1 месте — Австралия), изменению локальной мобильности населения (8 место, в лидерах — Швеция) и изменению транспортной связности (2 место после Китая). По степени устойчивости интернет-инфраструктуры Россия оказалась в середине рейтинга (20 место), а по размерам бюджетных стимулов для экономики на 30 месте — МВФ оценивает размер российской антикризисной программы в 3,4% ВВП.

Все первичные данные, которые использовались для расчетов, а также сами рейтинги, выложены в специальном репозитарии на Github.

«Раскрытие исходных данных, а также результатов расчетов позволит использовать их другим исследователям, а также отвечает современным требованиям информационной открытости», — отмечает один из авторов исследования Марсель Салихов, представитель Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.