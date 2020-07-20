Москва, , 16:50 — REGNUM Комитет Госдумы по спорту, туризму и делам молодёжи возглавит депутат от ЛДПР Борис Пайкин, сообщил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР).

Борис Пайкин Paykin.online

Борис Пайкин сейчас является первым заместителем председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Парламентарий представляет в Госдуме Брянскую область.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ назначил депутата Госдумы Михаила Дегтярёва (ЛДПР) на по врио губернатора Хабаровского края. Арестованный Сергей Фургал был отстранен от должности в связи с утратой доверия главы государства.

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