Душанбе, , 16:45 — REGNUM В Таджикистане назначена дата совместного совещания нижней верхней палаты парламента шестого созыва. Оно состоится 6 августа 2020 года.

Эмомали Рахмон Иван Шилов © ИА REGNUM

На втором совместном заседании планируется утверждение указов главы государства и обсуждение даты проведения выборов президента страны.

Ранее сообщалось, что президентские выборы в Таджикистане должны состояться ориентировочно в ноябре 2020 года. Кандидат на пост главы государства должен быть гражданином Таджикистана старше 30 лет с высшим образованием, проживший в стране не менее 10 лет.

Отметим, что действующий президент страны Эмомали Рахмон, согласно таджикистанскому законодательству, имеет право переизбираться неограниченное количество раз.