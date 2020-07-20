Москва, , 16:41 — REGNUM В Госдуме интересуются формированием централизированного долгосрочного государственного заказа на разработку и производство отечественных аналогов лекарств от редких заболеваний, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.

Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия») в ходе заседания экспертного совета предложил заслушать Министерство здравоохранения и Министерство промышленности по вопросу о формировании централизованного долгосрочного государственного заказа на разработку и производство отечественных аналогов лекарств от редких заболеваний.

По его словам, в России производится только 11 из 34 препаратов, используемых при лечении редких (орфанных) заболеваний. За последние пять лет в Минздраве России было зарегистрировано 28 таких препаратов и только 10 из них — отечественного производства.

«При этом закупка лекарств за границей, во-первых, создает высокую нагрузку на бюджетную систему (годовой курс лечения одного ребенка со СМА препаратом «Спинраза» стоит порядка 50 млн рублей), а во-вторых, ставит под угрозу бесперебойное обеспечение «орфанных» пациентов необходимыми препаратами», — отметил Огуль.

По информации Минздрава, в 2020 году расходы бюджета на финансирование лечения высокозатратных нозологий достигнут 63 млрд рублей, а в 2022 году — уже 67 млрд рублей.

В целом, разработка отечественных аналогов импортных лекарств позволит не только снизить расходы бюджета на лечение орфанных заболеваний, но и позволит постепенно создать в России собственную научно-техническую и производственную базу для научных изысканий, разработки и внедрения такого рода препаратов, подчеркнул замглавы комитета Госдумы.

По данным Минздрава и Минпромторга, ряд частных фармацевтических компаний сейчас ведут работу по выводу на рынок отечественных аналогов импортных препаратов от редких заболеваний, напомнил он.

«Мы должны понимать, какие из них создаются с помощью бюджетных средств, где используется госзаказ, по каким конкретно препаратам. И можно ли рассмотреть возможность целевого бюджетного финансирования научных разработок по созданию всего комплекса отечественных препаратов для лечения редких заболеваний», — заявил Огуль.

Участники заседания экспертного совета комитета Госдумы по охране здоровья по редким (орфанным) заболеваниям обсудили поручения президента РФ Владимира Путина по созданию единого источника финансирования лечения детей с редкими патологиями и запуск государственного фонда, который должен заработать с 1 января 2021 года. Фонд будет формироваться за счет повышенной ставки НДФЛ для физлиц с годовым доходом от 5 млн рублей.