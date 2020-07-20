Донецк, , 16:33 — REGNUM Миномётному обстрелу подвергли украинские формирования район посёлка шахты Октябрьская (ДНР), сообщает 20 июля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Миномёт украинского производства NewPolice

Атаку на посёлок ВСУ осуществили в 12:40 мск, выпустив по мирным жителям семь 120-миллиметровых мин. Обстрел вёлся из населённого пункта Пески.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 19 июля ВСУ четыре раза нарушили режим прекращения огня в ДНР. Обстреляны были посёлки Гольмовский и Доломитное.

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