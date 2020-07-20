Москва, , 16:28 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский дал характеристику врио главы Хабаровского края Михаилу Дегтярёву (ЛДПР).

Михаил Дегтярёв Екатерина Колязина

«Дегтярёв — один из лучших депутатов. Ему 39 лет, он современный человек в самом расцвете сил, многодетный отец, прошел хорошую школу. По образованию инженер, а они лучше других справляются с решением трудных и новых задач. Входит в кадровый резерв президента», — отметил Жириновский.

В политическом плане всегда был на виду: был депутатом Самарской гордумы, губернской думы, Госдумы, участвовал в выборах мэра Москвы и Самары, перечислил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ назначил депутата Госдумы Михаила Дегтярёва (ЛДПР) на пост врио губернатора Хабаровского края. Экс-глава региона Сергей Фургал лишен должности в связи с утратой доверия.

Читайте ранее в этом сюжете: Жириновский дал несколько советов Дегтярёву