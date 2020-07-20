Москва, , 16:22 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский советует врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтярёву не торопиться с увольнениями в регионе.

Владимир Жириновский Duma.gov.ru

«Я бы советовал Михаилу Владимировичу не торопиться, никого не увольнять, быть приветливыми. Выходить и говорить с людьми напрямую», — отметил Жириновский.

Граждане должны чувствовать, что он не в кабинете сидит, а с ними на прямой связи, указал он.

«Все хорошее, что было при Фургале, должно сохраниться и при Дегтяреве», — считает Жириновский.

Он снова заверил, что партия не бросает экс-губернатора Сергея Фургала.

«При этом мы не бросаем Сергея Фургала, продолжим добиваться, чтобы обвинения против него были сняты, а дело закрыто ввиду недостаточности улик», — подчеркнул лидер партии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ назначил депутата Госдумы Михаила Дегтярёва (ЛДПР) на пост врио губернатора Хабаровского края.

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