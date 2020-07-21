Чебоксары, , 05:46 — REGNUM В Чувашии оптимизировали количество избирательных участков, сократив их на 10 единиц. Соответствующее постановление принял республиканский ЦИК, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Изменения вносятся в единую нумерацию избирательных участков на территории Чувашии. Если два года назад их было 1156, то новым решением количество участков сокращается на десять — до 1146.

Член ЦИК Чувашии Владислав Солдатов (партия «Патриоты России») пояснил, что десять участков «оптимизированы по просьбам территориальных избирательные комиссий» и коснулись малочисленных деревень.

«Население в республике сокращается, поэтому число голосующих сокращается. Кроме того, появляются новые возможности голосования — в частности, дистанционного», — сказал Владислав Солдатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии 13 сентября 2020 года пройдут выборы главы республики и в органы местного самоуправления.

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