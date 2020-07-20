Москва, , 16:11 — REGNUM Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») назвал «серьезной политической ошибкой» назначение депутата Госдумы Михаила Дегтярёва (ЛДПР) на пост врио губернатора Хабаровского края.

«Назначение Дегтярева еще больше закрепило отторжение и «Единой России» и федерального центра в целом от Хабаровского края, став примером для Приморья и других регионов того, что Москву можно дожать. Ибо заменив одного ЛДПРовца на другого, она показала отнюдь не мудрость и уверенность, а слабину и готовность уступать», — отметил Лысаков в ТГ-канале.

Москве договариваться и уступать регионам надо, допускает парламентарий.

«Но, в данном контексте произошедшего, думаю, что это станет если не исторической ошибкой, то началом новой политической, структурной и управленческой трансформации. И главное здесь, не превратиться в отдельные княжества со своими географическими, природными и политическими особенностями, что означает серьезные риски для государственности, как таковой», — рассуждает Лысаков.

В этом случае, выживут лишь регионы-доноры, переставшие сдавать свою «кровь» Москве для перераспределения и делающие вместо этого «запасы» для себя, указал депутат.

«Единая Россия» потеряла Дальний Восток навсегда, уверен Лысаков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ назначил депутата Госдумы Михаила Дегтярёва (ЛДПР) на по врио губернатора Хабаровского края. Арестованный Сергей Фургал был отстранен от должности в связи с утратой доверия главы государства.

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