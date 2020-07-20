Киев, , 15:53 — REGNUM C сентября вопрос изменения языкового законодательства для школ Украины уже не будет актуальным, заявил на пресс-конференции 20 июля спикер Рады Дмитрий Разумков.

ИА REGNUM напоминает, что на прошлой неделе (13−17 июля) представители «Слуги народа» предложили Раде рассмотреть законопроект, который якобы вернет в школы страны возможность обучения на русском языке. После ряда острых заявлений от «патриотического» лагеря и протестных акций возле Рады соответствующий законопроект авторства депутата Максима Бужанского исчез из повестки. Разумкова попросили прокомментировать дальнейшую судьбу документа.

Спикер уклончиво ответил, что на прошлой пленарной неделе Рада не прошла много законопроектов, а не только языковую инициативу, поскольку «это была последняя пленарная неделя» (перед летними каникулами — ред.)

«На самом деле, если быть совсем корректным, все связано только с одной нормой — а именно преподавание в школах с 1 сентября 2020 года. Насколько я понимаю, будет наше первое заседание четвертой сессии Верховной рады нынешнего созыва (когда можно вернуться к этому вопросу — ред.), так что именно этот законопроект, видимо, будет не актуален».

ИА REGNUM напоминает, что с 1 сентября 2020 года, согласно новому закону Украины об образовании и языковому закону в школах страны преподавание должно происходить полностью на украинском языке и языках стран ЕС, которые получают существенные льготы. Русский язык из школ Украины, таким образом, будет практически полностью убран.