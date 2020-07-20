Париж, , 15:51 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран насчитал почти двадцать мест, где жители страны будут вынуждены надеть защитную маску или получат штраф, передает BFM TV.

Женщина в маске во Франции (сс) Patrice CALATAYU

Министерство здравоохранения должно опубликовать указ, согласно которому в определенных ситуациях носить маску будет обязательным. Оливье Веран обнародовал некоторые подробности в Twitter.

В список включены конференции, встречи, шоу, кинотеатры, рестораны, бары, отели, библиотеки, места отправления культа, спортивные залы, музеи, вокзалы, торговые центры, банки и крытые рынки.

Кроме того, в отношении заведений, которые не указаны в списке, «лицо, отвечающее за данное учреждение, может ввести обязательное ношение защитной маски».

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 июля 2020 года, ношение защитной маски становится обязательным в закрытых общественных местах во Франции.

Подробнее в материале: Во Франции ввели штраф за отказ носить защитную маску