Париж, 20 июля 2020, 15:51 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран насчитал почти двадцать мест, где жители страны будут вынуждены надеть защитную маску или получат штраф, передает BFM TV.
Министерство здравоохранения должно опубликовать указ, согласно которому в определенных ситуациях носить маску будет обязательным. Оливье Веран обнародовал некоторые подробности в Twitter.
В список включены конференции, встречи, шоу, кинотеатры, рестораны, бары, отели, библиотеки, места отправления культа, спортивные залы, музеи, вокзалы, торговые центры, банки и крытые рынки.
Кроме того, в отношении заведений, которые не указаны в списке, «лицо, отвечающее за данное учреждение, может ввести обязательное ношение защитной маски».
Как сообщало ИА REGNUM, с 20 июля 2020 года, ношение защитной маски становится обязательным в закрытых общественных местах во Франции.
Подробнее в материале: Во Франции ввели штраф за отказ носить защитную маску