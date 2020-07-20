Уфа, , 15:52 — REGNUM Темой номер один по жалобам жителей Башкирии стали дороги. Об этом 20 июля сообщил глава региона Радий Хабиров на совещании в правительстве республики.

По его словам, работа с обращениями граждан является важнейшим направлением деятельности, поскольку она позволяет очень точно определять векторы развития. В настоящий момент больше всего жалоб у жителей республики вызывают дороги.

Поэтому необходимо подумать об организации в 2021 году масштабного ремонта дорог. И хотя это проблема является очень дорогостоящей и сложной, возможности будут найдены, добавил он.

Хабиров отметил, что в 2019 году больше всего жалоб от жителей было по поводу системы здравоохранения. А в настоящее время эта тема не поднимается выше пятого места. И это является результатом принятых мер. Поэтому проблемы в дорожной и других сферах будут решать также.

Отмечается, что жители жалуются также на проблемы в сфере ЖКХ, благоустройства, социального обслуживания и образования. Кроме этого, у граждан остаются вопросы по работе общественного транспорта и теме «коронавирус».

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