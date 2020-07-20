Керчь, Крым, , 15:42 — REGNUM Система здравоохранения в России оказалась достаточно эффективной, чтобы подавить распространение коронавирусной инфекции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июля заявил президент Владимир Путин после церемонии закладки боевых кораблей в Керчи.

«С чем это связано? Во-первых, с гибкостью системы здравоохранения, с уровнем подготовки специалистов и со способностью государства мобилизовать свои ресурсы в нужное для страны (направление). Есть и другие факторы, но такой вот результат. В целом нам пока удаётся проходить, эту тяжёлую страницу переворачивать с минимальными потерями», — заявил Путин.