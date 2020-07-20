Керчь, Крым, , 15:39 — REGNUM Россия достигла на порядки меньших показателей по летальности от коронавируса на фоне развитых европейских стран. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июля заявил президент Владимир Путин после церемонии закладки боевых кораблей в Керчи.

Медработник в защитном костюме (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин

«Если посмотреть по летальности, по смертности, по ключевому показателю эффективности работы медицинской системы и государства как такового — можно по-разному относиться к статистике, и тем не менее в странах с хорошей, развитой системой здравоохранения, в богатых странах Европы летальность в 8−10−11−13, в некоторых странах более 15%. В Бельгии и Великобритании — 15% с лишним. У нас — 1,5%», — заявил Путин.

«Можно как угодно относиться к статистике, но совершенно очевидно, что у нас на порядок меньше. На порядок», — указал он.