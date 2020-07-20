Керчь, Крым, , 15:21 — REGNUM Украинское правительство вынужденно забирало больше ресурсов из крымских предприятий, чем отдавало обратно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июля заявил президент Владимир Путин после церемонии закладки боевых кораблей в Керчи.

«Я разговаривал, когда ещё нормальные отношения были, с коллегами, в том числе из правительства Украины, с премьером. Я говорил: что вы делаете, почему деньги из Крыма забираете? А он говорит: выбора нет. Крым что-то генерирует, мы вынуждены забирать оттуда больше, чем давать, чтобы поддержать другие регионы Украины. Они вынуждены были не потому что специально против вас работали, а вынуждены были делать в силу тяжёлой экономической ситуации», — заявил Путин.

«Всё приходило постепенно в упадок — это правда. Но это не было целенаправленной работой», — подчеркнул он.