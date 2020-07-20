Сеул, , 15:22 — REGNUM Южная Корея поставит в 28 стран Африки два миллиона защитных респираторов KF94. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Согласно опубликованным данным, первая поставка запланирована в Эфиопию 21 июля.

Отмечается, что все маски будут распространяться по медицинским учреждениям через местные центры по контролю и профилактике заболеваний.

Напомним, что власти Южной Кореи намерены оказать гуманитарную помощь 108 странам, среди которых 22 страны Азиатско-Тихоокеанского региона, 14 стран Европы и Центральной Азии, 25 стран Америки и 47 стран Африки и Ближнего Востока. Общий размер помощи данным странам оценивается в $53 млн.

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