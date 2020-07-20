Киев, , 15:15 — REGNUM Экономика Украины в настоящий момент постепенно выходит из кризиса, но говорить о серьезном росте еще очень рано, заявил на пресс-конференции 20 июля спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Глава Рады заявил, что за последние полтора-два месяца видно «положительный тренд»:

«Если до июня исполнении бюджета было, если не ошибаюсь, где-то 88%, то сейчас мы видим 92%», — заявил спикер.

По его словам, экономика понемногу выходит из экономического кризиса — «однако говорить о том, что мы вышли полностью, что мы можем говорить о серьезном росте… это, мягко говоря, рано».

Также спикер Рады сравнил нынешний глобальный экономический кризис с проблемами, которые мир видел после Второй мировой войны.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, ВВП Украины за первые полгода упал на 5,6%, хотя официальный прогноз падения на весь год составляет 4,9%. При этом западные кредиторы Украины настроены далеко не так оптимистично — например, МВФ в мае повысил прогноз степени падения экономики Украины и сейчас ожидает его на уровне как минимум 8,2%.