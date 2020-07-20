Киев, 20 июля 2020, 15:19 — REGNUM Власти Одесской области и судовладелец делают вид, что хотят эвакуировать затонувший танкер Delfi, заявила депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Татьяна Плачкова, сообщил 20 июля телеканал NewsOne.
По её словам, за семь месяцев судовладелец не предоставил подробный план эвакуации судна.
Парламентарий считает, что неудачная попытка перевернуть судно была пиар-акцией, однако в будущем планируется ещё одна попытка эвакуации.
Плачкова отметила, что в данный момент судно никто не охраняет, к нему может свободно подплыть любой желающий, а рядом с танкером отчётливо чувствуется запах топлива.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что танкер Delfi, севший на мель в районе одесского пляжа «Дельфин» 22 ноября 2019 года, следует убрать до 20 июля, поскольку он демонстрирует импотенцию властей Украины.
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