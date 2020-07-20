Киев, , 15:19 — REGNUM Власти Одесской области и судовладелец делают вид, что хотят эвакуировать затонувший танкер Delfi, заявила депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Татьяна Плачкова, сообщил 20 июля телеканал NewsOne.

«К сожалению, операция (по подъему танкера — ИА REGNUM) провалилась, она была совершенно не просчитана», — считает депутат.

По её словам, за семь месяцев судовладелец не предоставил подробный план эвакуации судна.

«Баллоны не подняли судно даже ни на сантиметр. Буксиры порвались, в результате мы имели очередную халатную, как сказал президент, импотентную операцию», — рассказала Плачкова.

Парламентарий считает, что неудачная попытка перевернуть судно была пиар-акцией, однако в будущем планируется ещё одна попытка эвакуации.

«Прямо сейчас идёт разлив нефтепродуктов снова и снова в Чёрное море. Объём мы определить не можем. И возникает вопрос, не связано ли это с неудавшейся эвакуацией», — добавила она.

Плачкова отметила, что в данный момент судно никто не охраняет, к нему может свободно подплыть любой желающий, а рядом с танкером отчётливо чувствуется запах топлива.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что танкер Delfi, севший на мель в районе одесского пляжа «Дельфин» 22 ноября 2019 года, следует убрать до 20 июля, поскольку он демонстрирует импотенцию властей Украины.

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