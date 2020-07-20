Норильск, Красноярский край, , 15:13 — REGNUM Глава города Норильска Ринат Ахметчин 20 июля официально объявил о своей отставке. Видеокомментарий Ахметчина появился в интернете.

Ринат Ахметчин Krskstate.ru

«Сегодня состоялся штаб по коронавирусной инфекции под председательством губернатора Красноярского края. На нём рассматривался вопрос о моём письме, которое мы написали по проблемам, которые у нас в городе Норильске. К сожалению, большая часть вопросов, которые мы задавали, вернулась к нам обратно, и мне были высказаны претензии, что эти вопросы должен был решать я», — заявил Ринат Ахметчин.

По его словам, после окончания штаба в СМИ и мессенджерах «сразу появилась негативная информация» о нём и его работе.

«Хочу сразу сказать, что всю информацию, которую я предоставлял, я получал сам от краевых служб здравоохранения, которые работают здесь на территории города Норильск. Я так понял, что мне было высказано недоверие про мою работу, поэтому я, к сожалению, принял такое решение для себя — написать заявление об отставке», — заявил он.

Завершая комментарий, Ахметчин подчеркнул, что «не врал и врать никогда не хотел».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года в ряде красноярских СМИ появилась информация о том, что Ринат Ахметчин уходит в отставку. Однако в администрации Норильска её опровергли.

Массмедиа утверждали, что Ахметчин подал в отставку после громкого заявления о том, что Норильск не справляется с потоком больных коронавирусом. Также у него возникли сомнения в точности статистики заболеваемости. В краевом минздраве тогда заверили, что эпидситуация в Норильске не хуже, чем в других городах края.

Напомним также, что в июне 2020 года в отношении Ахметчина было возбуждено уголовное дело по факту халатности при разливе нефтепродуктов.

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Справка: Ринат Ахметчин родился 21 апреля 1965 года. В 1987 году окончил Пермский политехнический институт, в 2001 году — Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения. Трудовую деятельность начал в 1984 году дежурным слесарем в Норильском шахтопроходческом тресте. С 2006 по 2008 год был заместителем руководителя Горно-металлургической дирекции ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» по персоналу. В 2008—2017 годах являлся гендиректором ООО «Норильский промышленный транспорт». В сентябре 2017 года на сессии норильского горсовета был избран главой города Норильска.

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