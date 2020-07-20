Баку, , 15:11 — REGNUM МИД Азербайджана 20 июля вызвал временного поверенного в делах Сербии Даницу Вейнович на разговор в связи с информацией о поставке Сербией в Армению большого количества боеприпасов.

Во время встречи с сербским дипломатом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов заявил о том, что Баку располагает достоверной информацией о продаже Армении значительного количества боеприпасов различного калибра и минометов из Сербии.

«Недружественный шаг сербской стороны в поддержку агрессивной политики Армении и продолжающейся агрессии против территориальной целостности Азербайджана вызывает глубокое сожаление и горькое разочарование среди азербайджанского народа и руководства», — передала слова Халафова пресс-служба азербайджанского МИД.

По словам замминистра МИД Азербайджана, недружественные действия сербской стороны «подрывают дружественные отношения и стратегическое партнерство» между Белградом и Баку.

Напомним, что с 12 июля на границе Армении и Азербайджана продолжаются боевые столкновения. Официальный Баку сообщает о 12 погибших азербайджанских военных, в то время как армянская сторона заявляет о гибели четырех военных и ранении десяти военных и одного мирного жителя.