Киев, , 15:06 — REGNUM Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (вторая по величине фракция в Верховной раде нынешнего созыва), народный депутат Вадим Рабинович рассказал, как осуществляется руководство в политической силе.

Соответствующий вопрос был поднят в ходе интервью на телеканале «112 Украина».

В частности, по словам Рабиновича, в партии еще не принято решение о том, кого выдвигать кандидатом в президенты Украины на возможных досрочных выборах.

Отвечая на вопрос о том, что рейтинги партии, согласно соцопросам, неуклонно растут и Юрий Бойко является одним из лидеров президентской гонки, Рабинович заявил:

«Выборы президента Украины были год назад, и о следующих выборах думать пока рано. Возможно, Зеленский доруководится до того, что будут внеочередные президентские выборы, но сейчас об этом говорить слишком рано. Поэтому, естественно, в партии не принимались никакие решения по поводу будущего кандидата в президенты на следующих выборах. Сейчас мы готовимся к местным выборам».

Депутат напомнил, что Бойко был кандидатом от ОПЗЖ на выборах президента в 2019 году.

«Мы тогда объединились ради будущего страны, и, хотя кандидатами в президенты были я и Бойко, — я отказался от участия в президентской гонке. И на заседании стратегического совета мы приняли решение выдвинуть Бойко на выборах в качестве кандидата в президенты. На следующих выборах, я уверен, также у нас будет соответствующее решение. Как вы знаете, у нас партия идеологическая, не вождистского типа. Мы с Юрием Бойко сопредседатели партии. Решение о том, кто будет кандидатом от партии на выборах президента Украины, будет принимать стратегический совет, а утверждать съезд партии».

На уточняющий вопрос о том, как именно принимаются решения в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», Вадим Рабинович ответил:

«Сопредседатели партии осуществляют общее руководство деятельностью партии, а также представляют партию перед всеми предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности. Решения сопредседателей оформляются исключительно за подписью нас обоих. Самые важные решения принимаются на стратегическом совете партии — это высший орган управления в период между заседаниями политсовета и съездами партии. Руководителем стратегического совета является Виктор Медведчук. Согласно уставу, он представляет ОПЗЖ в отношениях с органами государственной власти, органами местного управления, подписывает все договора от имени ОПЗЖ и финансовые документы».

Стратегический Совет партии является высшим руководящим органом в период между заседаниями политического совета партии. В состав стратегического совета входят 4 должностных лица — это сопредседатели партии Вадим Рабинович и Юрий Бойко, председатель политического совета партии Виктор Медведчук и председатель исполкома Сергей Левочкин.

ИА REGNUM напоминает, что ОПЗЖ сейчас располагает второй по величине фракцией в Раде нынешнего созыва. Согласно результатам последних соцопросов, оппозиционная политсила сохраняет второе место и сокращает отрыв от «Слуги народа», а в президентском рейтинге кандидат от партии претендует на выход во второй тур.