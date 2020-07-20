Москва, , 15:00 — REGNUM Рэпер Канье Уэст своим выдвижением наносит ущерб Демократической партии США, считает депутат Госдумы РФ Константин Затулин («Единая Россия»). Об этом он заявил 20 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Я вспоминаю рядом находящуюся страну, где тоже шоумен победил вопреки всем первоначальным ожиданиям, — сказал Затулин. — Я имею в виду Зеленского на Украине. Зеленский возник как просто спойлер, который должен был обеспечить победу Юлии Тимошенко. И он ходил первое время на инструктажи к Юлии Тимошенко. А потом, когда пошли первые рейтинги, он перестал ходить на эти инструктажи и повёл собственную кампанию, и на него переориентировались те, кто собирался поддерживать Тимошенко. Я думаю, что Канье Уэст — это, конечно, спойлер Трампа. Потому что он отнимает голоса у Байдена. Эти самые искомые чёрные голоса. Я не думаю, что Америка — это Украина и что Уэст сможет повторить подвиг Зеленского. Но Уэст своим выдвижением как раз наносит ущерб демократам».

А это, как подчеркнул Затулин, безусловно, выгодно президенту Америки Дональду Трампу.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, популярный американский исполнитель в стиле рэп Канье Уэст зарегистрирован в качестве кандидата на выборах президента США в избирательной комиссии штата Оклахома.

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