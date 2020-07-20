Берлин, , 15:00 — REGNUM Русскоязычные активисты организовали и провели гей-парад в районе Марцан в Берлине — в акции приняли участие около 500 человек, пишет издание Deutsche Welle.

Отмечается, что подобная акция стала первой, организованной выходцами из России и стран СНГ. В начале шествия активисты пронесли плакат «Гордитесь с нами — прайд в Марцане». Участники также держали плакату в поддержку активистов ЛГБТ-сообщества в России.

Шествие закончилось митингом на площади Виктор Клемперер Платц. Акция получила поддержку местных властей. К активистам обратились мэр Берлина Михаэль Мюллер и заместитель президента бундестага Петра Пау.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля президент России Владимир Путин прокомментировал протестные акции ЛГБТ-активистов в России. По его словам, в России нет преследования по признакам сексуальной ориентации. «Те, кто нас атакуют по этому направлению, ломятся просто в открытую дверь», — заявил глава государсвта.

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