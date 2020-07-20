Минск, , 14:57 — REGNUM Зарегистрированная кандидатом в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вывезла детей в Евросоюз. Помогла ей в этом главный редактор польского русофобского сайта «Хартия'97» Наталья Радина.

Тихановская ещё до регистрации в Центризбиркоме Белоруссии в статусе кандидата в президенты сообщала о поступающих ей угрозах. Спецслужбы постсоветской республики вызвались помочь с установлением личностей угрожавших. На том начавшийся примерно месяц назад скандал затих.

Теперь стало известно, что что дети кандидата в президенты Белоруссии за границей. Её муж — популярный блогер Сергей Тихановский, которому было отказано в приёме заявления на участие в президентской кампании. Он третий месяц находится в следственном изоляторе МВД после провокации, устроенной спецслужбами Белоруссии.

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Тихановская сплотила вокруг себя избирательные штабы двух основных конкурентов Александра Лукашенко, которым было отказано в государственной регистрации — Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Последний с июня находится в сизо КГБ.

В ходе состоявшегося 19 июля в Минске митинга Тихановская с главами избирательных штабов Цепкало и Бабарико собрала около 7 тысяч человек. Она пообещал в случае победы провести новые справедливые президентские выборы.

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