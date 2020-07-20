Керчь, Крым, , 14:55 — REGNUM Закладка крупных современных кораблей в Керчи будет продолжена. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июля заявил президент Владимир Путин после церемонии закладки боевых кораблей в Керчи.

«Вы знаете, нам нужно… в таком обновлённом виде — это первые корабли. Поэтому у нас предусмотрены и программы испытаний, и программа даже ещё дополнительных конструкторских работ, изучения того, как они себя будут вести», — заявил Путин.

«Поэтому да, мы планируем это делать, но по результатам практики применения. Они хорошие, современные. Мы планировали даже немножко кое-что там переделать и использовать для других целей — практически то же самое, но использовать в других целях», — указал он.