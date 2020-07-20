Минск, , 14:52 — REGNUM Генеральная прокуратура Белоруссии опубликовала заявление в связи с многочисленными письменными жалобами граждан на нарушения их прав должностными лицами Центризбиркома. Такие жалобы последовали после того, как в комиссии отказались принимать жалобы граждан лично.

Генпрокуратура признала: «В законодательстве предусмотрено право граждан на обращение в государственные органы, организации в различных формах. Наряду с устными и поданными на личном приеме обращениями Законом Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц» определен порядок подачи заявителями обращений в электронной форме и посредством почтовых отправлений».

Вместе с тем, отметили в отделе по надзору за соблюдением прав и свобод граждан, «подача письменных обращений на личном приеме не является единственной либо приоритетной по отношению к иным формой направления обращения».поэтому определение Центризбиркомом порядка приема письменных обращений «обусловленного необходимостью соблюдения санитарных норм и выполнения противоэпидемических мероприятий, численностью кадрового состава Центральной комиссии, не ограничивает права граждан, а лишь устанавливает оптимальный механизм взаимодействия в сложившихся условиях».

Прокуроры отметили также, что содержание поступающих к ним жалоб и представленных копий обращений в Центризбиркомом «свидетельствует о намерении заявителей обжаловать решения Центральной комиссии об отказе в регистрации Бабарико В.Д., Цепкало В.В. в качестве кандидатов в президенты Республики Беларусь».

«В соответствии с ч.5 ст.68−1 Избирательного кодекса Республики Беларусь право обжалования отказа в регистрации предоставлено только лицам, выдвинутым кандидатами в президенты Республики Беларусь, — сказано в официальном сообщении. — Таким образом, решение Центральной комиссии об определении порядка рассмотрения письменных обращений не является дискриминационным, нарушающим права и интересы граждан».

Читайте аналитику сюжета: Выборы президента Белоруссии