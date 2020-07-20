Грузия, , 14:45 — REGNUM Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» 20 июля официально представила своих кандидатов в мажоритарные депутаты по всем 30 мажоритарным округам, которые будут бороться за парламентские мандаты на предстоящих в конце октября парламентских выборах.

Среди избранников «Грузинской мечты» как депутаты ныне действующего парламента, так и представители местных властей, ныне действующие губернаторы того или иного региона, мэры ряда городов, а также уже бывшие «чиновники» правительства «Грузинской мечты», которые на некоторое время ушли из активной политики, а в преддверии предстоящих выборов вернулись в ее ряды.

В Сабурталинском избирательном округе Тбилиси правящая партия представила бывшего министра здравоохранения Грузии Давида Сергеенко, в Самгорском округе — бывшего министра исполнения наказаний, а затем — бывшего министра по делам беженцев Созара Субари, в Исанском избирательном округе — еще одного бывшего министра исполнения наказаний Кахи Кахишвили.

Нынешний советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани будет бороться за мандат мажоритария в Зугдидском избирательном округе, мэр Марнеули Заур Даргали представлен кандидатом в мажоритарные депутаты от Марнеули и Гардабани. Наряду с другими уже известными грузинскому обществу политиками и членами своей команды правящая партия представила и несколько новых лиц — врачей, бизнесменов, экономистов, спортсменов и своих верных сторонников и соратников.

Парламентские выборы в Грузии должны состояться 31 октября. Они пройдут по новой избирательной системе, предусмотренной внесенными в Конституцию и избирательное законодательство Грузии изменениями.