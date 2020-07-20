Париж, , 14:44 — REGNUM Лидеры Европейского союза (ЕС) продолжат переговоры 20 июля 2020 года во второй половине дня в надежде достичь соглашения о пакете мер по выходу из кризиса, вызванного пандемией, сообщает Le Figaro.

После целого дня переговоров 19 июля 2020 года, а затем долгой ночи обменов мнениями, встреча между 27 лидерами ЕС должна возобновиться 20 июля 2020 года.

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил недоброжелательность некоторых своих коллег на европейском саммите в Брюсселе, посвященном плану экономического восстановления Евросоюза.

Представленный план восстановления ЕС был сорван «скромными» государствами (Нидерландами, Швецией, Данией, Австрией), а также Финляндией.

Эммануэль Макрон также напомнил лидерам стран ЕС, что именно Франция и Германия собирались «заплатить за этот план» в «интересах Европы, когда «скромные» государства не идут на уступки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Франции, Германии и Италии выступили с совместным заявлением по ситуации в Ливии, призвав все стороны немедленно прекратить боевые действия и положить конец продолжающейся военной эскалации по всей стране.

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