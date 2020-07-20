Киев, , 14:42 — REGNUM Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков рассчитывает, что депутаты этого созыва не будут в дальнейшем совершать таких ошибок, как в первой половине текущего года.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам весенней сессии сегодня, 20 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Разумков заявил, что в скандалах с участием депутатов Рады ключевым фактором является личное понимание людей — «что можно делать, что нельзя делать, что можно говорить, что не надо говорить».

«Надеюсь, что для моих коллег это будет не очень приятным, но все же уроком. Многие из них проблемы признали, извинились и, надеюсь, больше таких ошибок совершать не будут», — отметил спикер.

ИА REGNUM напоминает, что первая половина 2020 года была отмечена беспрецедентным количеством скандалов в Раде, преимущественно при участии депутатов «Слуги народа».

Парламент этого созыва начал работу в конце августа прошлого года и вторая половина прошлого года также ознаменовалась рядом серьезных конфликтов между собой и с избирателями.

16 июля на торжественном заседании Рады первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что у многих нынешних депутатов в принципе отсутствует «политическая культура» и сравнил заседания парламента с торговлей на базаре.