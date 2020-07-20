Берлин, , 14:35 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на текущей неделе намерен посетить Великобританию и Грецию, где он встретится со своими коллегами из указанных стран. Об этом 20 июля сообщил на брифинге представитель министерства иностранных дел Германии Кристофер Бургер.

Как рассказал представитель МИД ФРГ, визит Мааса в Грецию состоится 21 июля и там, помимо встречи с главой МИД страны, он встретится с премьер-министром и президентом Греции и проведет обсуждения отношений с Турцией, миграционной политики и немецко-греческих отношений.

«Во время визита в Великобританию на повестке дня будет целый ряд двусторонних и международных вопросов, речь будет идти об отношениях с Китаем и Россией, а также тесном сотрудничестве в рамках НАТО и трансатлантических отношений», — также сообщил Бругер.

Кроме этого, он отметил, что в ходе встречи с британским главой МИД Маас будет также обсуждать вопросы, связанные с Ираном и Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе, а также мирное урегулирование на Ближнем востоке.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 18 июля министр финансов Германии Олаф Шольц заявил о предоставлении кредита на сумму €3 млрд беднейшим странам на борьбу с коронавирусной инфекцией.