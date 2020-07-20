Киев, , 14:30 — REGNUM В июле и августе, несмотря на формальные летние каникулы, могут состояться несколько внеочередных сессий Верховной рады.

Об этом на пресс-конференции сегодня, 20 июля, заявил глава украинского парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Спикер отметил, что сколько конкретно будет таких сессий, сейчас трудно сказать. Также Разумков ничего не сказал о том, какие вопросы планируется решать на внеочередных летних заседаниях.

«Я думаю, что несколько таких ситуаций может иметь место во время августа и части июля. Думаю, два или три», — уточнил глава Рады.

ИА REGNUM напоминает, что 17 июля в Раде официально закрыли весеннюю сессию и депутаты ушли на каникулы до сентября.

Вместе с тем, уже на 21 июля назначено первое летнее внеочередное заседание. Депутаты планируют рассмотреть законопроекты по совершенствованию условий поддержки производства «зеленой» энергетики, законопроект президента Зеленского об «инвест-нянях», об управлении отходами, а также постановления, блокирующие дальнейшее подписание принятого ранее законопроекта о легализации игорного бизнеса. Почему данные инициативы нельзя было рассмотреть в плановом режиме на прошлой неделе, руководство Рады не комментирует.