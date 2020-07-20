Париж, , 14:29 — REGNUM Россия получила уведомление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о подаче иска по делу о сбитом самолете Boeing рейса МН17 в июле 2014 года, сообщили в пресс-службе суда.

Суд уведомил Россию об иске, полученном от правительства Нидерландов. Российская сторона не получила от суда никаких дополнительных вопросов. Правительство Нидерландов считает, что самолет был сбит из зенитной установки «Бук» якобы принадлежащей России.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов к России по обвинению в причастности крушению малазийского Boeing рейса МН17. Амстердам обвиняет в случившемся российскую сторону.

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