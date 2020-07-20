Керчь, Крым, , 14:25 — REGNUM К 2027 году в составе Военно-морского флота России должно находиться не менее 70% современных кораблей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июля заявил президент Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей в Керчи.

«Россия обладает одной из самых протяжённых береговых линий и выходом к трём мировым океанам. Поэтому будет и впредь держать курс на развитие современного, боеспособного флота, строить корабли, оснащённые перспективными образцами вооружений и техники», — заявил Путин.

За последние восемь лет в боевой состав флота вошли более 200 кораблей, катеров и судов различного класса.

«Нужно и дальше последовательно выполнять мероприятия госпрограммы вооружения, чтобы к 2027 году у нас доля современных кораблей ВМФ превысила 70%», — указал президент.

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