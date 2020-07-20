Керчь, Крым, , 14:22 — REGNUM Военно-морской флот играет исключительную роль в обеспечении безопасности России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июля заявил президент Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей в Керчи.

«Военно-морской флот всегда надёжно защищал рубежи России, и в наши дни он играет исключительно важную роль в обеспечении безопасности России. Твёрдо стоит на страже национальных интересов, помогает поддерживать стратегический баланс и стабильность в мире», — заявил Путин.

В ключевых районах мирового океана сейчас находятся порядка 60 российских кораблей и судов обеспечения.

«Почти половина из них — в дальней морской зоне. И такие длительные морские походы, демонстрация российского флага проводятся в последние годы на постоянной основе», — подчеркнул он.