Керчь, Крым, , 14:18 — REGNUM Закладываемые 20 июля шесть новых боевых кораблей повысят стратегические возможности российского Военно-морского флота. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июля заявил президент Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей в Керчи.

«Новые корабли будут оснащены передовыми системами вооружения, управления и дальней связи. Они ощутимо укрепят боевой потенциал ВМФ, повысят его стратегические возможности», — заявил Путин.

20 июля на трёх ведущих верфях России одновременно закладываются шесть новых кораблей дальней морской зоны: в Керчи — два универсальных десантных корабля, в Санкт-Петербурге на заводе «Северная верфь» — два фрегата, а в Северодвинске на Севмаш-предпериятии — два атомных подводных крейсера.

Десантные корабли и фрегаты нового поколения будут носить имена прославленных военачальников и флотоводцев: Иван Рогов и Митрофан Москаленко, адмирал Юмашев и адмирал Спиридонов. Атомные подводные лодки будут названы в честь городов воинской славы — Воронеж и Владивосток.