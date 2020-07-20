Эль-Хасака, Сирия, , 14:16 — REGNUM Турецкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по одному из штабов «Сирийских демократических сил» (СДС) в провинции Эль-Хасаке, сообщает сирийское государственное агентство телерадиовещания.

Отмечается, что в результате удара по позициям арабо-курдских формирований пострадали люди. О числе пострадавших и жертвах не сообщается. Удар был нанесен в поселении Тель-Зиван в пригороде Камышли.

Напомним, 18 июля турецкая артиллерия атаковала позиции курдов из СДС на северо-востоке Сирии. Обстрелу подверглась деревня Аш-Шаркарак на севере провинции Ракка.

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