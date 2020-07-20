Керчь, Крым, , 14:12 — REGNUM На трёх ведущих верфях России одновременно закладываются шесть новый кораблей дальней морской зоны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июля заявил президент Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей в Керчи.

«Поздравляю вас и ваших коллег из Санкт-Петербурга и Северодвинска с большим событием, с очень важным и значимым шагом в развитии военно-морского флота», — заявил Путин.

«Сегодня на трёх ведущих верфях России одновременно закладываются шесть новых кораблей дальней морской зоны. Здесь, в Керчи, это два универсальных десантных корабля, в Санкт-Петербурге на заводе «Северная верфь» — два фрегата, а в Северодвинске на Севмаш-предпериятии — два атомных подводных крейсера», — подчеркнул он.

По традиции, десантные корабли и фрегаты нового поколения будут носить имена прославленных военачальников и флотоводцев: Иван Рогов и Митрофан Москаленко, адмирал Юмашев и адмирал Спиридонов. Атомные подводные лодки будут названы в честь городов воинской славы — Воронеж и Владивосток.